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Áticos en Venta Gzira, Malta

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23 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
El Luxury Penthouse consta de un gran salón de planta abierta, cocina y comedor, que conduce…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
GZIRA, LUXURY THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Un impresionante ático que ofrece excepcional…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
¡Atico en Gzira! Situado a pocos minutos de la escala de Kappara y a solo 5 minutos a pie de…
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un recién construido Ático en una zona muy buena en Gzira. La alojamiento consta de una coci…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un recién construido Ático situado en esta tranquila zona residencial en Gzira. El alojamien…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un Penthouse de 350 m2 de altura, situado en esta gran masa después de la zona de Gzira. La …
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Lujoso ático de 2 dormitorios, 1 baño ofrece acabados modernos, una piscina privada y más! A…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
GZIRA, EXCEPTIONAL THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Una residencia notable que ofrece propor…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
GZIRA, LUXURY THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Una residencia excepcional que ofrece un espa…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un atico de 2 dormitorios totalmente amueblado (nueva construcción) incluyendo techo y propi…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Primera ubicación en el corazón de Gzira. Cocina abierta, sala de estar y comedor que ofrec…
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Ático Ático 1 habitacion en Gzira, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Ático actualmente en plan para ser vendido altamente terminado incluyendo baños y puertas in…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Subiendo Altamente acabado ático de doble frente, midiendo aproximatley 227m2 con una piscin…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
GZIRA - Ático Situado en una excelente posición a pocos pasos del paseo marítimo, este excep…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Venta en Gzira•Introduciendo Penthouse no. 16 - una opción de vida lujosa y espaciosa en el …
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ático muy terminado en la mejor parte de Gzira con una terraza enorme. Gran plan abierto lle…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Dos Áticos compuestos por una cocina salón y comedor 2 dormitorios y 2 baños Ambos para ser …
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Ático Ático 1 habitacion en Gzira, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Las últimas 2 unidades en un prestigioso bloque ubicado en uno de los mejores caminos accesi…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos y áticos más grandes de lo habitual en este nuevo desarrollo e…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa Penthouse está situado en la cuarta planta a pocos minutos del paseo marítimo q…
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Ático Ático 1 habitacion en Gzira, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Este ático completamente terminado ofrece una lujosa vida con impresionantes vistas al mar l…
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Ático Ático 1 habitacion en Gzira, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una selección de apartamentos y áticos más grandes de lo habitual en este nuevo desarrollo e…
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Ático Ático 1 habitacion en Gzira, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Lujo acabado listo para moverse. Plano abierto AC cuadrado , cocina equipada , Lavadora , La…
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