Áticos en Venta Birkirkara, Malta

29 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Semi ático dúplex de esquina independiente con espacio aéreo privado. Grande amueblado 3 dor…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático de 2 dormitorios situado en esta zona tranquila de Birkirkara. Shell by 31/3/2024, and…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 3 dormitorios en Birkirkara muy central y cerca de todas las comodidades todavía en…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
FOURTH FLOOR/RECEDED FLOOR - Will consist of 2 Bedded Penthouse - 2 Baños - Plan Abierto par…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
- Un Penthouse muy luminoso en una zona tranquila de Birkirkara (antiguo área de la iglesia)…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en la ciudad central de Birkirkara, este impresionante ático es la oportunidad perfe…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 2 dormitorios en una zona muy céntrica en Birkirkara cerca de todas las comodidades…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de dos plantas, amplio y muy luminoso en la parte central de Birkirkara de aproxima…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio Ático con gran salón de cocina y una terraza muy espaciosa,Listo para entrar
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Central y cerca de todas las comodidades. Esta propiedad consta de un plan abierto / cocina …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en esta zona buscada de Fleur-De-Lys es este desarrollo inteligente, que consiste en…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo bloque que se está terminando para mayo de 2021 en la zona muy solicitada de Swatar…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático Birkirkara 2 dormitorios que se venden acabado sin puertas y baños. Garajes opcionales
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 2 dormitorios, principal con baño en-suite, baño principal, cocina abierta, saló…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusivo Muy grande 160 m2 Penthouse situado en una zona muy tranquila en las afueras de Mr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Atico de 1 dormitorio en Birkirkara. Situado en una zona central y cerca de todas las comodi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Un ático más grande de lo habitual disfrutando de vistas preciosas y una gran sala de estar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 3 dormitorios, principal con baño en suite, baño principal, y una cocina de plan…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad que consta en cocina y 2 dormitorios, Totalmente amueblado, con terraza frontal gr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante Penthouse en Birkirkara es un sueño hecho realidad para cualquiera que bu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante ático situado en la zona más codiciada de Birkirkara ofrece la combinació…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 2 dormitorios situado en esta tranquila zona residencial en Birkirkara. Shell by 31…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Una selección de 1/2 dormitorio Pentous en Birkirkara. Muy central y cerca de todas las como…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de 3 Áticos con una amplia cocina de planta abierta / salón / comedor / 1/2/3 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
BARGAIN Áticos - comprar en plan en Fleur de Lys * 1 o 2 dormitorios; principal con baño en …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios disponible, situado en esta tranquila zona residencial en Birki…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Modernamente Amueblado y totalmente climatizado Ático compuesto por un dormitorio principal,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
B'KARA - Un moderno PENTHOUSE amueblado con ascensor en el corazón de este pueblo pero aún s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 áticos de dos dormitorios disponibles en esta zona residencial de Birkirkara. Shell by 30/…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
