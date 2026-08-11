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Áticos en Venta Naxxar, Malta

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18 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta excepcional habitación de 3 dormitorios, 4 baños Penthouse en prestigioso San Pawl tat-…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 2 dormitorios, 2 baños situado en una zona de Naxxar. Esta propiedad moder…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Naxxar, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Naxxar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este elegante ático ofrece un estilo de vida cómodo y conveniente. Con un dormitorio y un ba…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático de 3 dormitorios de lujo con piscina Tas-Salini, Naxxar Precio: 1.050.000 (incluyendo …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
? Una oportunidad para adquirir un luminoso y espacioso ático de 2 dormitorios y 2 baños sit…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Naxxar - Ático UCA AREA. 3 dormitorios. Vistas frontales de la iglesia / espalda abiertas vi…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo bloque incluyendo maisonettes, apartamentos y ático, en una zona buscada en Naxxar. Al…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la tranquila zona residencial de Birguma, este nuevo ático de 2 dormitorios forma…
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
En venta 4th Floor Penthouse en Naxxar Situado en una zona residencial de Naxxar, este átic…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un excepcional ático de tres dormitorios situado en la zona más codiciada de Birguma, forman…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una propiedad atractiva en venta en la zona deseable Naxxar un luminoso y contemporáneo Átic…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Naxxar nuevo desarrollo en un complejo exclusivo. Esta moderna residencia ofrece una selecci…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un ático con espacio aéreo que incluye permisos en mano para construir un apartamento de dos…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Naxxar nuevo desarrollo en un complejo exclusivo. Esta moderna residencia ofrece una selecci…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Naxxar - Un nuevo diseñador Penthouse creado en este pueblo más buscado que te hará volar a …
Precio en demanda
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Ático Ático 8 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 8 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 5/5
NAXXAR - A highly finished, three-bedroom penthouse, being sold partly furnished and includi…
$376,097
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Nuevo ático de 2 dormitorios con espacio aéreo en una tranquila zona residencial de Naxxar. …
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Ático Ático 1 habitacion en Naxxar, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Naxxar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un Penthouse de un dormitorio en un nuevo bloque de apartamentos situado en una zona central…
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