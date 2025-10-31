Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Central Region, Malta

San Julián
119
Sliema
136
Msida
52
Birkirkara
109
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 6 habitaciones en Lija, Malta
Ático Ático 6 habitaciones
Lija, Malta
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
Piso 5/5
ATTARD – Exclusivamente en venta con RE/MAX - Este tipo de ático de alta gama y totalmente a…
$1,15M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Central Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Central Region, Malta

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir