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Propiedades residenciales en venta en Provincia de Marijampolė, Lituania

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Marijampole
6
19 propiedades total found
Casa en Versiai, Lituania
Casa
Versiai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 1
Vendido su casa en la casa, este RAJONE - €30 000! ¿Buscas un lugar donde puedas construir …
$34,722
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Casa en Gudeliai, Lituania
Casa
Gudeliai, Lituania
Área 286 m²
Número de plantas 2
El edificio Gudelius Manor se vende .. El edificio necesita reparaciones. Una parcela formad…
$11,593
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Casa en Jure, Lituania
Casa
Jure, Lituania
Área 57 m²
Número de plantas 1
Vendió a su casa con flores de fragancias, asegúrate de la casa en la salvación del gobierno…
$53,181
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 48 m²
Número de plantas 1
BUILDING IN LITHUANIA - MARITIME SAV., LOCAL SB SPACE, BUILDING SPACE, BUILDING IN A BETTER …
$69,442
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Casa en Vilkaviskis, Lituania
Casa
Vilkaviskis, Lituania
Área 170 m²
Número de plantas 2
VENTA DE USTED SODO NAM with SKIN 12 A, SHE G, LINGIUS K., KLIPEDOS R. Una amplia casa de ja…
$185,489
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Casa en Kudirkos Naumiestis, Lituania
Casa
Kudirkos Naumiestis, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 2
Una buena casa en venta en Kudirkos Naumiel cerca del centro.. Excelente acceso a todas las …
$31,804
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Marijampole, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Marijampole, Lituania
Habitaciones 5
Área 116 m²
Piso 2/2
Vendido 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. pero con MANDARDA en la calle! En 2017 se cambió el nuevo …
$76,661
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Casa en Vilkaviskis, Lituania
Casa
Vilkaviskis, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
VENTA DE INSTALLACIONES DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE LABASE, LUZ Y ELLOW 2 HOUSEHOLDS! Es…
$163,631
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Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 364 m²
Número de plantas 3
La exclusiva casa grande se vende en el centro de Marijampolė. Un gran lugar tranquilo para …
$164,621
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Casa en Jure, Lituania
Casa
Jure, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
Casa en venta cerca del bosque, municipio de Kazajstán Rūda, localidad de Jurė, calle Miško …
$45,792
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Casa en Kazlu Ruda, Lituania
Casa
Kazlu Ruda, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
Casa en venta, situada en la parte central de Kazlú Rūda, en una espaciosa parcela del siglo…
$102,758
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Casa en Judrarude, Lituania
Casa
Judrarude, Lituania
Área 237 m²
Número de plantas 2
MUESTRA PARA COMPRAR EDIFICIOS COMPLETAMENTE INSTALADOS! EL JARDÍN ES ADECUADO PARA VIVIR TO…
$440,535
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Casa en Mokolai, Lituania
Casa
Mokolai, Lituania
Área 48 m²
Número de plantas 1
La casa se vende para recreación y vida en Marijampolė. Casa en una ubicación única Šaltinio…
$159,353
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Apartamento 2 habitaciones en Gelgaudiskis, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Gelgaudiskis, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 2/2
Apartamento de dos habitaciones en alquiler en Gagaudis Taikos str. 70 Shakky Ray. - ¿Buscan…
$25,394
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Apartamento 3 habitaciones en Jure, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jure, Lituania
Habitaciones 3
Área 46 m²
Piso 1/2
Acogedor apartamento de 3 habitaciones con garaje en venta - Jurės mstl., Kazl.105/ Rūdos sa…
$52,071
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Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 143 m²
Número de plantas 2
Una hermosa casa de dos plantas en venta en un lugar perfecto cerca del estanque. Address of…
$86,948
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Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 1
Una acogedora casa a la venta lejos del bullicio de la ciudad. Homestead limita el estanque,…
$78,502
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Casa en Grinaiciai, Lituania
Casa
Grinaiciai, Lituania
Área 117 m²
Número de plantas 2
Una gran parcela con una casa se vende en el distrito de Šakiai! ¡Gran familia, grandes cas…
$20,514
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Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 334 m²
Número de plantas 2
En la parte central de la ciudad, en un prestigioso bloque residencial, se venden dos planta…
$273,280
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Tipos de propiedades en Provincia de Marijampolė

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Parámetros de las propiedades en Provincia de Marijampolė, Lituania

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