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Casas en Venta en Distrito Municipio de Kaunas, Lituania

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60 propiedades total found
Casa en Slienava, Lituania
Casa
Slienava, Lituania
Área 41 m²
Número de plantas 1
Vendido tu sodio en el negocio. Una casa de madera de nueva construcción es ideal para un ve…
$58 371
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Casa en Draseikiai, Lituania
Casa
Draseikiai, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
MODERNUS A + + CLASE HOUSEHOLD ON THE MARKETS - INTRAVET HOUSEHOLD UNDER THEIR WEEKs! Venta…
$303 529
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Casa en Vaisvydava, Lituania
Casa
Vaisvydava, Lituania
Área 202 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa de 202,38 metros cuadrados con una parcela del siglo 11,53 Vaišvėka, distr…
$445 955
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$180 950
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$197 294
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Casa en Pamaisupys, Lituania
Casa
Pamaisupys, Lituania
Área 233 m²
Número de plantas 2
A 9 minutos del casco antiguo de Kaunas y ya está aquí - en Paugaipėpys, en su nueva casa - …
$560 362
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Casa en Dubravai, Lituania
Casa
Dubravai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con sauna en zona cerrada - Dubrav, distrito de Kaunas ¿Buscas un lugar para…
$54 869
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Casa en Guogai, Lituania
Casa
Guogai, Lituania
Área 83 m²
Número de plantas 1
SODO SOUND CITIZENS, FOOD PRAIM - NETOLE FOOT, NETOLI MILK MAR Para aquellos que buscan un …
$58 254
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Casa en Pypliai, Lituania
Casa
Pypliai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) …
$262 670
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Casa en Ginenai, Lituania
Casa
Ginenai, Lituania
Área 66 m²
Número de plantas 2
Tres casas de jardín se venden en el pueblo de Ginėnai, distrito de Kaunas. ■ CUADRO GENERA…
$58 371
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Casa en Smiltynai I, Lituania
Casa
Smiltynai I, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
¡El primer usuario puede guardar el color de la familia! Enviar ESPACIO A + + CLASE COLOCATE…
$229 982
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Casa en Jadagoniai, Lituania
Casa
Jadagoniai, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 2
¿Buscas un lugar donde puedas crear tu propio oasis de vacaciones o una pequeña casa acogedo…
$58 254
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Casa en Zemaitkiemis, Lituania
Casa
Zemaitkiemis, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 2
¡Viva YELLOW en los surcos NAMO, con sangre y ley THERAY, Y AUDIBLE! PRINCIPIOS: • La casa e…
$420 270
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Casa en Vilkija, Lituania
Casa
Vilkija, Lituania
Área 179 m²
Número de plantas 1
VENTA DE CASA EN VILKIA - ESPACIO SLAUGHTER with FARM BUILDINGs Una casa residencial con un…
$128 416
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Casa en Uzliedziai, Lituania
Casa
Uzliedziai, Lituania
Área 142 m²
Número de plantas 2
Se vende 142.18 m 2 casa con 5.12 m 2 terreno y un garaje de 17 m 2, equipado con terraza y …
$431 946
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Casa en Pypliai, Lituania
Casa
Pypliai, Lituania
Área 119 m²
Número de plantas 1
Sentada por una mansión alta, cachorros, CITIZAROSIS G., MILON AREA. TERMINACIÓN INTERNAL DE…
$336 101
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Casa en Narsieciai, Lituania
Casa
Narsieciai, Lituania
Área 389 m²
Número de plantas 2
SALES SPACE 388,81 KV. 388,81 metros cuadrados de espacio habitable, 16 patio privado, un gr…
$402 760
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Casa en Kulautuva, Lituania
Casa
Kulautuva, Lituania
Área 45 m²
Número de plantas 1
VENTA PARTE DE LOS PUNTOS CASOS EN EL CULTURO!!!! PRINCIPIOS: • Casa bordeada con bosque de…
$68 878
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Casa en Uzliedziai, Lituania
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Uzliedziai, Lituania
Área 94 m²
Número de plantas 1
Vendido Yokes y YELLOW UN HAUTE EN TASKS! ¿Buscas una casa nueva en un lugar tranquilo cerca…
$360 733
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Casa en Radikiai, Lituania
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Radikiai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 1
VENTA DE UNA CONSTRUCCIÓN SINGLE GROWTH DE 2026 AÑOS, A + + CLASE NAM, MILK AREA, RADICES. =…
$291 855
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Casa en Pypliai, Lituania
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Pypliai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) …
$262 670
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Casa en Noreikiskes, Lituania
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Noreikiskes, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 2
NEW A + + + CLASS COSTS IN NETWORKS, STRAND G. ¡La reserva ya está empezando! Para aquello…
$326 878
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Casa en Pamaisupys, Lituania
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Pamaisupys, Lituania
Área 91 m²
Número de plantas 2
Enviando MODERNUS Y CODES STYLINGI NO SHAKE THE FOOT. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$204 299
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Casa en Gervenupis, Lituania
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Gervenupis, Lituania
Área 45 m²
Número de plantas 1
VASAROS G. 13, GEL Una parcela de 10,05 ar con una casa de jardín registrada, árboles fruta…
$29 186
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Casa en Teleiciai, Lituania
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Teleiciai, Lituania
Área 235 m²
Número de plantas 2
SALE PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOCACIA! ¡Tu antiguo ambiente! ¡DVI Therases, vivo hasta NAM-KIEM…
$537 014
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Casa en Smiltynai I, Lituania
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Smiltynai I, Lituania
Área 97 m²
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Casa en Vilkija, Lituania
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Vilkija, Lituania
Área 278 m²
Número de plantas 1
LIVE AND WELL IN ONE SITE - HOME with COMMERCIAL ADVICE IN THE CENTRE OF VILKIA Vivir, trab…
$332 715
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Casa en Smiltynai I, Lituania
Casa
Smiltynai I, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
Capitally reconstructed stone house in a quiet place in Kaunas district ¿Estás buscando una…
$75 836
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 2
Enviar ESPACIO 4 POINT CASTLE EN GIRAITAS, EL AREA MILON Casa de 4 habitaciones en venta en…
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Casa en Smiltynai I, Lituania
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Smiltynai I, Lituania
Área 39 m²
Número de plantas 1
COMPACT AND ECONOMIC A + + CLASE COHESION with GROSS LOGBOOK - VOS 1 KM TO THE MILK Kauno r.…
$186 786
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Parámetros de las propiedades en Distrito Municipio de Kaunas, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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