Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Distrito Municipio de Kaunas
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Distrito Municipio de Kaunas, Lituania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
15 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Noreikiskes, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Noreikiskes, Lituania
Habitaciones 4
Área 71 m²
Piso 5/5
Amplio apartamento de 3 habitaciones con terraza y balcón. -- El apartamento es luminoso y f…
$208 968
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Valerava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Valerava, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 1/2
Los 3 CAPSULES SENTAN CON LOS 11,17 AÑOS DE LO QUE HOLDINGS K., KAUNO R. Apartamento de 3 h…
$40 860
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Kulautuva, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kulautuva, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 1/2
Apartamento en venta en Cultura, Akacijos al. 30 - paz en torno a la naturaleza ¡El precio …
$77 050
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Uzliedziai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Uzliedziai, Lituania
Habitaciones 2
Área 43 m²
Piso 2/2
FORMER-124; PRACTICAL SELECTION FOR SELECTING THE SITE En uno de los asentamientos más popu…
$145 928
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Neveronys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Neveronys, Lituania
Habitaciones 3
Área 39 m²
Piso 1/1
PARKYDAM 3 habitaciones apartamento con 3.97 ARAS LOW En el distrito de Kaunas - SMILTIN I I…
$180 950
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Uzliedziai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Uzliedziai, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/2
SUBMITTED PROCEDURES FOR THE ROAD CARBON OF 3 CARBAERS, with THERAY, HONEY AND PLACE OF PURP…
$203 131
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Domeikava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Domeikava, Lituania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Piso 1/3
VENTA A LAS COMPLAINTAS CONTENIDAS EN EL DOMESTICO DE LOS 3 CAPSULOS CON SU OCUPACIÓN, THERA…
$245 147
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Girionys, Lituania
Apartamento 1 habitación
Girionys, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 2/3
Un lugar de letreros y de naturaleza. Esta luz y tus caras deberían estar vivas sin Rusia, n…
$70 044
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Babtai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Babtai, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 4/5
BODYWORK 1 KAMBAIUM BUTTER ¿Buscando una pequeña vivienda en un lugar tranquilo o un objeto …
$23 348
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Noreikiskes, Lituania
Apartamento 1 habitación
Noreikiskes, Lituania
Habitaciones 1
Área 47 m²
Piso 1/1
Apartamento en venta 47 metros cuadrados. En necesidad - auténtica historia y paz cerca de l…
$71 245
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Giraite, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Giraite, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 1/2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$180 950
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Raudondvaris, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Raudondvaris, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 2/4
Sold MODERNUS IN THE CONSTRUCTION OF ALL NEW CONSTRUCTION, WELL NEW CONSTRUCTION IN ROMANIA!…
$193 208
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Narsieciai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Narsieciai, Lituania
Habitaciones 4
Área 91 m²
Piso 2/2
SENT SPACE ha estado en los miembros con otros y HAZARD! ¿Buscas paz, pero no quieres alejar…
$233 367
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Giraite, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Giraite, Lituania
Habitaciones 4
Área 75 m²
Piso 1/2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$197 294
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Uzliedziai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Uzliedziai, Lituania
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 habitaciones en alquiler en Palanga, Lituania Espacioso, moderno apartamen…
$204 299
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Parámetros de las propiedades en Distrito Municipio de Kaunas, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir