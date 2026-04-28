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Villas en venta en Kokneses pagasts, Letonia

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Villa 20 habitaciones en Kokneses pagasts, Letonia
Villa 20 habitaciones
Kokneses pagasts, Letonia
Habitaciones 20
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 500 m²
Piso 2/2
Un lugar donde el tiempo disminuye y comienza la verdadera relajación. Deja atrás las preocu…
$2,08M
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Agencia
International real estate agency Habita
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