Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Jaunpiebalgas pagasts
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Jaunpiebalgas pagasts, Letonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Jaunpiebalgas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jaunpiebalgas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Piso 2/2
Una casa preciosa y bien cuidada cerca del río Gauja, terrenos ajardinados con chimenea, sau…
$150,152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Jaunpiebalgas pagasts, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir