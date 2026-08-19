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Apartamentos en venta en Adazu novads, Letonia

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Adazi
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6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Adazi, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 4/4
$178,701
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Apartamento 2 habitaciones en Adazi, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 5/5
$108,077
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Apartamento 9 habitaciones en Gauja, Letonia
Apartamento 9 habitaciones
Gauja, Letonia
Habitaciones 9
Área 1 385 m²
Piso 1/3
Ofrecemos a la venta una mansión espaciosa exclusiva con una superficie de 1384.10 m2. La ca…
$1,71M
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Apartamento 3 habitaciones en Adazi, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 2/5
$192,574
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Tribus Realty
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Apartamento 2 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 106 m²
Piso 5/11
$346,703
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Apartamento 3 habitaciones en Adazi, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 1/4
Amplio y cuidadosamente diseñado apartamento de 3 habitaciones en una ubicación pintoresca j…
$135,558
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Riga Real Estate
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