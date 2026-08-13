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Propiedades residenciales en venta en Vittorio Veneto, Italia

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Vittorio Veneto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Vittorio Veneto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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