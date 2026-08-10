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Propiedades residenciales en venta en Viterbo, Italia

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2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Viterbo, Italia
Premium Premium
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Viterbo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/3
$313,976
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Villa 4 habitaciones en Bomarzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Bomarzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 470 m²
ESO-. Y la empresa de la industria de la industria de la industria; 470   кв. м.   и с парко…
$463,019
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Viterbo, Italia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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