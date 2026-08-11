Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Vibo Valentia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Vibo Valentia, Italia

;
casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Pizzo, Italia
Villa
Pizzo, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Se vende villa totalmente amueblada en el parque de Portoada con un gran terreno ajardinado.…
$231,053
Dejar una solicitud
Villa en Pizzo, Italia
Villa
Pizzo, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Parte de la villa de 8 V en venta en el complejo residencial del Pizzo Beach Club y # 8212; …
$265,844
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zambrone, Italia
Casa 3 habitaciones
Zambrone, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 1
La fabulosa villa en la pintoresca ciudad de Zambrone está en venta, con sus playas de arena…
$173,390
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Vibo Valentia, Italia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir