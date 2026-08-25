Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Verbano Cusio Ossola
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Verbano Cusio Ossola, Italia

;
Verbania
20
Villa Borrar
Eliminar
97 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 193 m²
PL-PR-C04. Casa de campo de piedra con vistas al lago A pocos minutos de la famosa y encanta…
$490 773
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 855 m²
FP-1547. Villa antigua prestigiada en StresaAntigua villa situada en una ubicación única con…
$9,35M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 174 m²
FP-RIF0075. Hermosa villa en el lago MaggioreOrientación: SurView: Visible CourtyardWastewat…
$525 829
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 250 m²
MD-280817. Villa 270 metros cuadrados, con jardín 1500 metros cuadrados, en la primera línea…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 4 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
PL-PR_C00. Lago Maggiore. Casa con vistas al lagoBaveno. Villa en venta con una ubicación ún…
$724 475
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Stresa, Italia
Villa
Stresa, Italia
Área 310 m²
PL-PR_C03. Unifamiliar aislada en venta en StresaStresa, casa unifamiliar con dependencia y …
$993 232
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 214 m²
FP-T641. Villa en Brisino, Stresa, ItaliaBrisino, una casa privada con un jardín de unos 798…
$467 403
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Cavandone, Italia
Villa
Cavandone, Italia
Área 540 m²
PL-171019-1. Hermosa villa clásica en Verbania en la zona de éliteHermosa villa clásica en V…
$1,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Belgirate, Italia
Villa 6 habitaciones
Belgirate, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 270 m²
FP-T704. Частный дом с прекрасным видом на озероY el "Contento de la Comisión de Investigaci…
$578 412
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Cavandone, Italia
Villa 5 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 402 m²
FP-T613. Vorbyn, Vilbya "Publicuas de la región de la región de la región de la región de la…
$1,74M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 6 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 395 m²
FP-T706. Antigua villa, construida a finales del siglo XIXUna antigua villa, construida a fi…
$1,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Cavandone, Italia
Villa 4 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 216 m²
FP-T380. Villa en el centro de PallanzaVilla construida a finales de los años 50 en el centr…
$683 577
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Cavandone, Italia
Villa
Cavandone, Italia
Área 300 m²
FP-0116. Rodeado de una encantadora villa de jardínEn Verbania Pallanza, a pocos pasos del c…
$3,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 5 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 351 m²
FP-2765. Magnífica villa con vistas al lago MaggioreEn Stresa, Magoggnino, una magnífica vil…
$1,99M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 4 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
FP-T507. Villa recientemente reformada en BavenoVilla recientemente renovada en Baveno. Sala…
$1,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 513 m²
FP-0113. Villa de lujo en StresaVilla de lujo en venta a pocos pasos del centro de Stresa, c…
$1,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Gignese, Italia
Villa 4 habitaciones
Gignese, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
FP-T452. Villa 80 años con una hermosa vista del lago MaggioreEn Ginese, con una ubicación t…
$630 994
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 5 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
FP-08102015. Magnífica villa moderna en la orilla del lago MaggioreEn Stresa, una magnífica …
$14,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 530 m²
FP-T973. Villa (venta) » Italia » Lago Maggiore » StresaEn el pueblo de Brisino, en una tran…
$455 718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
FP-031216. Villa (venta) » Italia » Lago Maggiore » StresaEn la colina sobre Stresa, en el l…
$2,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 150 m²
PL-PR-C02. Casa de piedra con vistas al lagoEn uno de los lugares más bellos y pintorescos d…
$525 829
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Cavandone, Italia
Villa 6 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
ISM-060417-16. Redistribución de la empresa de la industria de la industria de la industria …
$9,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Cannobio, Italia
Villa 6 habitaciones
Cannobio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 250 m²
IT-300418-3. Вилла на озере Маджоре, в КаннобиоПродается вилла на озере Маджоре, Cannobio. P…
$3,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 194 m²
FP-T636. En una colina en Stresa en el pueblo de Somearo bonita casa con un jardínEn una col…
$338 867
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 800 m²
FP-T802. Antigua villa de estilo Liberty en StresaUna antigua villa en el estilo de la Liber…
$6,43M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Belgirate, Italia
Villa 6 habitaciones
Belgirate, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 270 m²
FP-T704. En la colina de Beljirat en la zona de Karceni, una casa privada con una hermosa vi…
$467 403
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
FP-T816. Villa con piscina en la primera colina de StresaVilla con piscina en la primera col…
$759 530
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 5 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 165 m²
FP-T447. La casa se encuentra en el centro de la ciudad de LevoEn Levo, en la colina de Stre…
$455 718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Cavandone, Italia
Villa 6 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 670 m²
Sir-250515 Villa histórica en la orilla del lago MaggioreDescripción: Villa histórica constr…
$7,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Verbania, Italia
Villa 6 habitaciones
Verbania, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 560 m²
IT-300418-4. Villa en el lago Maggiore. Verbania. SunaVilla en venta en el lago Maggiore, Ve…
$8,18M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Parámetros de las propiedades en Verbano Cusio Ossola, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir