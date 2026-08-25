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Locales comerciales en venta en Verbano Cusio Ossola, Italia

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 1 800 m² en Cavandone, Italia
Propiedad comercial 1 800 m²
Cavandone, Italia
Área 1 800 m²
FP-T936. ¡Vendido! Edificio en Pallanza, Lago Maggiore¡Vendido!En el centro de la propiedad …
$1,17M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 641 m² en Cannero Riviera, Italia
Hotel 641 m²
Cannero Riviera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 641 m²
FP-T319. Hotel en el centro histórico de Cannero RivieraUn hotel característico en el centro…
$3,13M
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