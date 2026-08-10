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Villas en venta en Varese, Italia

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Comunita Montana Valli del Verbano
5
Unione dei comuni del Medio Verbano
3
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15 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Monvalle, Italia
Villa 3 habitaciones
Monvalle, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 450 m²
LD-1909. ¡Vendido! Villa de lujo en las inmediaciones del lago MaggioreUna villa de lujo rod…
$6,45M
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Villa 6 habitaciones en Ranco, Italia
Villa 6 habitaciones
Ranco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
FP-T917. Villa epocal de principios del siglo XIX con un muelle y alaEn Ranko directamente a…
$3,28M
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Villa 5 habitaciones en Sangiano, Italia
Villa 5 habitaciones
Sangiano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 702 m²
FP-T998. Propiedad en la primera línea del lago en LejunoPropiedad en la primera línea del l…
$2,93M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Ponte, Italia
Villa 4 habitaciones
Ponte, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 359 m²
FP-T731. Villa en la colina Laveno MombelloEn la primera colina de Laveno Mombello, a pocos …
$1,15M
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Villa 6 habitaciones en Ispra, Italia
Villa 6 habitaciones
Ispra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 350 m²
FP-T730. Villa moderna con una vista única del lago MaggioreVilla moderna con una vista únic…
$1,35M
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Villa 6 habitaciones en Golasecca, Italia
Villa 6 habitaciones
Golasecca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 550 m²
FP-T974. Villa histórica construida en 1890A orillas del río Ticino, en Golasecca, una villa…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Germignaga, Italia
Villa 4 habitaciones
Germignaga, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 246 m²
MV-1609-4. La acogedora casa no está lejos del lago Como.Casas unifamiliares en Appiano Gent…
$644,710
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Villa 8 habitaciones en Varese, Italia
Villa 8 habitaciones
Varese, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 530 m²
Número de plantas 1
Elegante Villa en el corazón verde de La Pinetina cerca de Club de Golf y Centro de Entrenam…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Leggiuno, Italia
Villa 5 habitaciones
Leggiuno, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 487 m²
FP-T634. Gran posesión en la ciudad de Lejuno. Lago MaggioreUna gran propiedad, compuesta po…
$1,88M
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Villa 6 habitaciones en Ranco, Italia
Villa 6 habitaciones
Ranco, Italia
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Área 350 m²
PL-171019-4. Villa de época de principios del siglo XIX con muelle y alaEn Ranko directament…
$3,28M
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Villa 6 habitaciones en Biumo Superiore, Italia
Villa 6 habitaciones
Biumo Superiore, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
PO-110317. Вилла ( продажа ) » Италия » Ломбардия » ВарезеДом 3- этажный + 1 цокольны. Palea…
$1,99M
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Villa 6 habitaciones en Laveno, Italia
Villa 6 habitaciones
Laveno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
FP-T975. Agencia de Investigación y Investigación de la Unión de InvestigaciónВнескольких ша…
$2,93M
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Villa 3 habitaciones en Porto Valtravaglia, Italia
Villa 3 habitaciones
Porto Valtravaglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 205 m²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
$386,826
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Villa 6 habitaciones en Motte, Italia
Villa 6 habitaciones
Motte, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
AS-VF-26. Villa en el lago Maggiore El lago Maggiore es una ciudad de Luino. Villa Barozi en…
$9,38M
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Villa 6 habitaciones en Ranco, Italia
Villa 6 habitaciones
Ranco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
FP-T912. Villa histórica, en la orilla del lago MaggioreCastillo en Stresa, con una zona de …
$2,58M
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