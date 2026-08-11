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Villas en venta en Laveno Mombello, Italia

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Villa 4 habitaciones en Ponte, Italia
Villa 4 habitaciones
Ponte, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 359 m²
FP-T731. Villa en la colina Laveno MombelloEn la primera colina de Laveno Mombello, a pocos …
$1,15M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en Laveno, Italia
Villa 6 habitaciones
Laveno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
FP-T975. Agencia de Investigación y Investigación de la Unión de InvestigaciónВнескольких ша…
$2,93M
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