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Propiedades residenciales en venta en Valsolda, Italia

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2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Valsolda, Italia
Villa 5 habitaciones
Valsolda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 253 m²
A few minutes from the city of Lugano and the center of Porlezza and Menaggio, we find this …
$3,50M
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Villa 7 habitaciones en Valsolda, Italia
Villa 7 habitaciones
Valsolda, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Situated near the border of Switzerland on Lake Lugano, at just a few minutes from the cente…
$1,86M
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