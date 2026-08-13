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Propiedades residenciales en venta en Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Italia

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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Manciano, Italia
Villa 4 habitaciones
Manciano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
IT- Casa en venta - torre de repuesto 270 metros cuadradosEn un hermoso pueblo, en el corazó…
$1,13M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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