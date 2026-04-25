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Locales comerciales en venta en Unione dei Comuni Montani del Casentino, Italia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 982 m² en Poppi, Italia
Propiedad comercial 982 m²
Poppi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 982 m²
KK-1196. Villa de lujo con piscina y parcela en venta en ToscanaPrestigioso chalet en venta …
$2,17M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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