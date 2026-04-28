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Locales comerciales en venta en Unione dei Comuni Circondario dellEmpolese Valdelsa, Italia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 1 400 m² en Certaldo, Italia
Propiedad comercial 1 400 m²
Certaldo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 400 m²
KK-1158. Viñedos, bodega en Certaldo - provincia de Florencia - ToscanaFinca, bodega a pocos…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Propiedad comercial en Montaione, Italia
Propiedad comercial
Montaione, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
KK-090420. Maravillosa Villa. Agri-tourismAgriturismo notable, a partir del 1200 d.C. en el …
$4,34M
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