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Propiedades residenciales en venta en Uberetsch Unterland Oltradige Bassa Atesina, Italia

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Kaltern an der Weinstrasse Caldaro sulla Strada del Vino, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Kaltern an der Weinstrasse Caldaro sulla Strada del Vino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Romantic apartment with garden and open view on Mendola for sale in Caldaro on the wine road…
$552,905
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Parámetros de las propiedades en Uberetsch Unterland Oltradige Bassa Atesina, Italia

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