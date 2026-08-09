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Chalets en venta en Trentino-Alto Adigio, Italia

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Chalet 24 habitaciones en Cavalese, Italia
Chalet 24 habitaciones
Cavalese, Italia
Habitaciones 24
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Oportunidad de inversión en el corazón de los Dolomitas — Operating Resort with Restaurant📍 …
$1,12M
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