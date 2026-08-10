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Propiedades residenciales en venta en Tortoreto, Italia

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casas independientes
6
8 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Tortoreto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
EC- Apartamento de lujo en venta en TortoretoApartamento de lujo en venta en G. Tortoreto, e…
$574,378
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Villa 4 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 4 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
EC- Casa totalmente reformada con piscina y jardín 2100 metros cuadradosTortoreto Alto: Casa…
$527,490
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Villa 4 habitaciones en Tortoreto Lido, Italia
Villa 4 habitaciones
Tortoreto Lido, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
EC-181219-3. PTUYAZOYOYOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YO YO YO YO YO …
$527,490
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Apartamento 4 habitaciones en Tortoreto Lido, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Tortoreto Lido, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
EC-23. Apartamento de lujo en Tortreto Apartamento de lujo en venta en G. Tortoreto, en la p…
$586,100
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Villa 6 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 6 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 320 m²
EC-181219-1. Casa de nueva construcción en TortoretoLa villa consta de tres niveles con una …
$363,382
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Casa en Tortoreto, Italia
Casa
Tortoreto, Italia
Área 1 500 m²
Lote artesanal de 2.000 metros cuadrados en los primeros suburbios del país, fácil acceso a …
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 5 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 250 m²
EC- Ofrecemos a la venta una elegante villa con vistas al marEn la hermosa ciudad de Tortore…
$1,29M
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Villa 6 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 6 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 320 m²
EC- La casa está recién construida, en Tortoreto.La villa consta de tres niveles con una sup…
$363,382
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