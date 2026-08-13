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Propiedades residenciales en venta en Todi, Italia

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1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Todi, Italia
Casa 8 habitaciones
Todi, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Casa rural en las afueras con terreno de 2,0 hectáreas. Planta baja 60 m2 Planta baja 105 m2…
$290,656
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