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Locales comerciales en venta en San Severino Marche, Italia

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 250 m² en San Severino Marche, Italia
Propiedad comercial 250 m²
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 9
Área 250 m²
Número de referencia: N602Nombre de la propiedad: Casa Chigi IIUbicación: en el paísCiudad /…
$58,131
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Propiedad comercial 500 m² en San Severino Marche, Italia
Propiedad comercial 500 m²
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 9
Área 500 m²
Centro médico dentro de un centro comercial Varias disciplinas ya operativas y otras en la a…
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