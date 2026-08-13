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Locales comerciales en venta en San Giovanni Valdarno, Italia

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Propiedad comercial 7 000 m² en San Giovanni Valdarno, Italia
Propiedad comercial 7 000 m²
San Giovanni Valdarno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 7 000 m²
LD-3153. Propiedad de lujo en la parte superior de Chianti ValdarnoEntre las pintorescas col…
$11,72M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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