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Locales comerciales en venta en San Giovanni Teatino, Italia

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Propiedad comercial 600 m² en Sambuceto, Italia
Propiedad comercial 600 m²
Sambuceto, Italia
Área 600 m²
Casa unifamiliar en una posición panorámica en las afueras. Planta baja con garaje doble. Pr…
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