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Casas en Venta en Rieti, Italia

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7 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Poggio Mirteto, Italia
Villa 2 habitaciones
Poggio Mirteto, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/2
ROME-SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a …
$57,278
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Casa 5 habitaciones en Forano, Italia
Casa 5 habitaciones
Forano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 1/2
♣ COLLE SABINIANO ♣ — Forano — EXCLUSIVE RESIDENCE under construction, consisting of 2 villa…
$215,276
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Villa 5 habitaciones en Montopoli di Sabina, Italia
Villa 5 habitaciones
Montopoli di Sabina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Piso 1/3
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina is one of the most authentic lands in Central Ital…
$381,856
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AuraAura
Villa 8 habitaciones en Poggio Mirteto, Italia
Villa 8 habitaciones
Poggio Mirteto, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 1/3
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a …
$328,628
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Villa 7 habitaciones en Castelnuovo di Farfa, Italia
Villa 7 habitaciones
Castelnuovo di Farfa, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Newly built stone farmhouse, 290 square meters and fenced land with a courtyard of 13,000 sq…
$522,069
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Casa 7 habitaciones en Tarano, Italia
Casa 7 habitaciones
Tarano, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 1/3
Tarano. Country house with warehouses and land. Panoramic country house of 150 square meters…
$276,618
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 6 habitaciones en Castelnuovo di Farfa, Italia
Villa 6 habitaciones
Castelnuovo di Farfa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 2/2
Castelnuovo di Farfa. Casa de piedra de 334 metros cuadrados con piscina, tierra de 2.500 m…
$562,496
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