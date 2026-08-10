Villas en venta en Rieti, Italia

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Villa 6 habitaciones en Rieti, Italia
Villa 6 habitaciones
Rieti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 4 295 m²
LD-1032. Residencia de élite en Lazio, RietiA pocos kilómetros de Rieti, rodeado de vegetaci…
$12,89M
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Villa en Montopoli di Sabina, Italia
Villa
Montopoli di Sabina, Italia
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina es una de las tierras más auténticas de Italia Cen…
$359,953
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Villa en Poggio Mirteto, Italia
Villa
Poggio Mirteto, Italia
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina es una de las tierras más auténticas de Italia Central:…
$319,935
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Villa 4 habitaciones en Colli sul Velino, Italia
Villa 4 habitaciones
Colli sul Velino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
IT-161116. Villa en la pequeña ciudad provincial de Collie-sul-VelinoEn la pequeña ciudad pr…
$398,548
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