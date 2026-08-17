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Propiedades residenciales en venta en Porto Recanati, Italia

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casas independientes
7
7 propiedades total found
Casa 18 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 18 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 18
Área 540 m²
Casa rural para renovar ( arruinada ) en una panorámica Dos pisos ( 100 + 100 ) m² 2,000 m² …
Precio en demanda
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Casa 10 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 10 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 10
Área 350 m²
Casa de campo bien hecho para renovar con diversos accesorios. Antigua estructura de ladrill…
$138,206
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Casa en Porto Recanati, Italia
Casa
Porto Recanati, Italia
Área 3 000 m²
Parcela de 3.000 metros cuadrados en una zona semicentral bien merecida. Posible área de 1.2…
Precio en demanda
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Porto Recanati, Italia
Casa
Porto Recanati, Italia
Área 32 600 m²
Terreno de construcción de aproximadamente 3.26 hectáreas con un plan de subdivisión aprobad…
Precio en demanda
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Casa 14 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 14 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 14
Área 400 m²
Casa independiente con una hectárea de tierra plana con un accesorio de chapa prefabricada a…
$395,292
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Casa 11 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 11 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de referencia: N721 (R) Nombre de la propiedad: Casa Seven Ubicación: en el país C…
$174,393
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LDV InvestLDV Invest
Casa 11 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 11 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 11
Área 600 m²
Gran granja para renovar con accesorio en una posición panorámica y aislada. Estructura anti…
$162,767
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