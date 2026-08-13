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Propiedades residenciales en venta en Pontassieve, Italia

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1 propiedad total found
Villa 31 habitación en Pontassieve, Italia
Villa 31 habitación
Pontassieve, Italia
Habitaciones 31
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 33
Área 2 000 m²
In the town of Pontassieve just 20 minutes from Florence, we find this Splendid property, wh…
$5,26M
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