Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Pistoia
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Pistoia, Italia

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 250 m² en Pistoia, Italia
Propiedad comercial 250 m²
Pistoia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 250 m²
LD-0454. Villa de lujo ahogada en la vegetación circundanteEn el corazón de la Toscana se en…
$1,88M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir