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Propiedades residenciales en venta en Pisa, Italia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Ponsacco, Italia
Villa 6 habitaciones
Ponsacco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
LD-0858. Una antigua villa toscana en Ponsacco. Provincia de Pisa. tuscanyCompletamente reno…
$2,81M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en Pomarance, Italia
Villa 6 habitaciones
Pomarance, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
NH-NEX121. Shandyayayaya лакшери вилла в Тоскане!PUBLICACIÓN DE LA GRAFÍA, PUBLICACIÓN DE LA…
$4,57M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Pisa, Italia
Villa
Pisa, Italia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 24
Área 2 755 m²
Situado cerca de la ciudad de Pisa en Toscana, esta magnífica residencia de más de 2.500 met…
$6,97M
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Parámetros de las propiedades en Pisa, Italia

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