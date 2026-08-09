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Casas en Venta en Pescara, Italia

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14 propiedades total found
Casa 20 habitaciones en Penne, Italia
Casa 20 habitaciones
Penne, Italia
Habitaciones 20
Área 930 m²
Casa rural en buen estado con terreno de unos 12 mil metros cuadrados. Dispuesto en tres niv…
Precio en demanda
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Villa 18 habitaciones en Pescara, Italia
Villa 18 habitaciones
Pescara, Italia
Habitaciones 18
Área 600 m²
Lote de 2,000 metros cuadrados para uso residencial trabajos de urbanización completados Vol…
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Villa 5 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 5 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 380 m²
PO-040516. Magnífica villa en Collecorvino, Pescara, AbruzzoLa magnífica villa está diseñada…
$785,374
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Adosado Adosado 13 habitaciones en Montesilvano, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Montesilvano, Italia
Habitaciones 13
Área 300 m²
Villa de 2020 nunca habitada con 17 m2 de tierra. Planta de sótano con sótano y baño. Planta…
$639,443
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Casa en Montesilvano, Italia
Casa
Montesilvano, Italia
Área 6 000 m²
Lote frente a la playa de 6.000 metros cuadrados de los cuales 2.000 viviendas y 2.000 zonas…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 4 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
EC-129. Casa adosada en Collecorvino En una zona tranquila y residencial no lejos de la ciud…
$252,023
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Casa 9 habitaciones en Loreto Aprutino, Italia
Casa 9 habitaciones
Loreto Aprutino, Italia
Habitaciones 9
Área 210 m²
Casa de campo renovada de 180 metros cuadrados con dependencia (2 apartamentos de 60 metros …
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Villa 3 habitaciones en Pescara, Italia
Villa 3 habitaciones
Pescara, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 235 m²
EC-131. ¡Vendido! Villa en las colinas de Pescara Villa en venta se encuentra en una prestig…
$761,930
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Villa 4 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 4 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
EC- Ofrecemos una casa adosada en venta en tres nivelesEn una zona tranquila y residencial n…
$252,023
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Moscufo, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Moscufo, Italia
Habitaciones 11
Área 250 m²
Villa recientemente construida con almacén (tavern) de 1.000 m2 en dos niveles (500+500) Tie…
Precio en demanda
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Casa 9 habitaciones en Moscufo, Italia
Casa 9 habitaciones
Moscufo, Italia
Habitaciones 9
Área 500 m²
Casa de campo totalmente restaurada con un almacén de 250 m2 - 9.0 hectáreas de tierra con 3…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 6 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 349 m²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
$350,488
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Red Feniks Montenegro
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Villa 4 habitaciones en Penne, Italia
Villa 4 habitaciones
Penne, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 275 m²
EC- Hermosa Villa (275 metros cuadrados) cerca del centro histórico de Loreto ApprutinoHermo…
$386,826
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Villa 4 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 4 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
EC-181219-6. Casa adosada en la ciudad de CollecorvinoEn una zona tranquila y residencial no…
$252,023
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