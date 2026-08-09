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Villas en venta en Pescara, Italia

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8 propiedades total found
Villa 18 habitaciones en Pescara, Italia
Villa 18 habitaciones
Pescara, Italia
Habitaciones 18
Área 600 m²
Lote de 2,000 metros cuadrados para uso residencial trabajos de urbanización completados Vol…
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Villa 5 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 5 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 380 m²
PO-040516. Magnífica villa en Collecorvino, Pescara, AbruzzoLa magnífica villa está diseñada…
$785,374
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Villa 4 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 4 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
EC-129. Casa adosada en Collecorvino En una zona tranquila y residencial no lejos de la ciud…
$252,023
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Pescara, Italia
Villa 3 habitaciones
Pescara, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 235 m²
EC-131. ¡Vendido! Villa en las colinas de Pescara Villa en venta se encuentra en una prestig…
$761,930
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Villa 4 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 4 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
EC- Ofrecemos una casa adosada en venta en tres nivelesEn una zona tranquila y residencial n…
$252,023
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Villa 6 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 6 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 349 m²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
$350,488
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Villa 4 habitaciones en Penne, Italia
Villa 4 habitaciones
Penne, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 275 m²
EC- Hermosa Villa (275 metros cuadrados) cerca del centro histórico de Loreto ApprutinoHermo…
$386,826
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Villa 4 habitaciones en Collecorvino, Italia
Villa 4 habitaciones
Collecorvino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
EC-181219-6. Casa adosada en la ciudad de CollecorvinoEn una zona tranquila y residencial no…
$252,023
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