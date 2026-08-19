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Apartamentos en venta en Novara, Italia

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3 habitaciones
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10 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Castelletto sopra Ticino, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Castelletto sopra Ticino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
FP-T545. Ruso de la República de Bulgaria 1910В Кастеллето Тичино, в нескольких км от озера …
$879,150
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Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 120 m²
FP-T404. Leza, apartamento en venta junto al lagoEn venta un bonito apartamento en el lago, …
$322,355
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Apartamento 4 habitaciones en Massino Visconti, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Massino Visconti, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
PL-PR_A05. Apartamento en complejo residencial con piscinaLago Maggiore. Leza. Cómodo aparta…
$492,324
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Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
PL-PR-A05. Lago Maggiore. Leza. Cómodo apartamento en un hermoso edificio residencial con pi…
$504,046
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Apartamento 5 habitaciones en Orta San Giulio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Orta San Giulio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 296 m²
FP-T503. Apartamentos en venta en el lago de OrtaEn la orilla del lago Orta en la elegante a…
$1,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Meina, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Meina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
FP-T445. Ático de dos niveles con hermosas vistas del lago MaggioreEn Maine, a pocos pasos d…
$386,826
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Miasino, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Miasino, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 194 m²
FP-T311. Brandy de la ciudad. La Comisión de la Unión Europea y la Comisión de la Unión Euro…
$410,270
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Apartamento 4 habitaciones en Pella, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Pella, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
ISM-060417-1. Apartamentos en la primera línea del lago OrtaVilla histórica “Helena” fue com…
$386,826
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Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
FP-T523. Brandy de la región de la Unión de la Unión de la Unión de Derechos Humanos. A trav…
$304,772
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Apartamento 5 habitaciones en Meina, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Meina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 180 m²
FP-T528. Ático en una antigua villa en una colina en MaineÁtico en una antigua villa en una …
$2,11M
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Parámetros de las propiedades en Novara, Italia

con Piscina
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