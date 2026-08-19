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Propiedades residenciales en venta en Novara, Italia

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Arona
5
38 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Pella, Italia
Villa 4 habitaciones
Pella, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 185 m²
ISM-060417. Magnífica villa con vistas Lake OrtaMagnífica villa con vistas al lago Orta. Rod…
$644,710
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Villa 6 habitaciones en Castelletto sopra Ticino, Italia
Villa 6 habitaciones
Castelletto sopra Ticino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 642 m²
FP-T987. ¡Vendido! Villa junto al río TicinoVilla histórica de finales de los '700 en la ori…
$4,57M
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Villa 4 habitaciones en Arona, Italia
Villa 4 habitaciones
Arona, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 516 m²
FP-T541. Albahaca de la República de China. Nедвижимость предлогается на продажу без отделок…
$2,93M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 3 habitaciones en Orta San Giulio, Italia
Villa 3 habitaciones
Orta San Giulio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 200 m²
ISM-060417-10. Villa con playa privada y vista al lago OrtaEn la orilla del lago Orta, con u…
$879,150
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Villa 3 habitaciones en Dormelletto, Italia
Villa 3 habitaciones
Dormelletto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 335 m²
FP-T725. Chalet con piscina y vistas al lago MaggioreEn las colinas de Dormelletto, a pocos …
$1,01M
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Villa 6 habitaciones en Massino Visconti, Italia
Villa 6 habitaciones
Massino Visconti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 290 m²
FP-T993. Villa en Masino Visconti con jardín y vistas panorámicas del lago MaggioreVilla en …
$632,988
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Meina, Italia
Villa 4 habitaciones
Meina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 183 m²
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВейне в престижной резиденции прямо н…
$691,598
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Villa 5 habitaciones en Lesa, Italia
Villa 5 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 278 m²
FP-T727. Villa de lujo con piscina en Leza soleadaVilla de lujo con piscina en venta en sole…
$1,29M
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Apartamento 4 habitaciones en Castelletto sopra Ticino, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Castelletto sopra Ticino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
FP-T545. Ruso de la República de Bulgaria 1910В Кастеллето Тичино, в нескольких км от озера …
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Villa 3 habitaciones en Mezzomerico, Italia
Villa 3 habitaciones
Mezzomerico, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 250 m²
FP-T501. Villa del siglo XVI en el centro histórico de la ciudad de MezzomericoEn el centro …
$926,038
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Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 120 m²
FP-T404. Leza, apartamento en venta junto al lagoEn venta un bonito apartamento en el lago, …
$322,355
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Apartamento 4 habitaciones en Massino Visconti, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Massino Visconti, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
PL-PR_A05. Apartamento en complejo residencial con piscinaLago Maggiore. Leza. Cómodo aparta…
$492,324
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Villa 3 habitaciones en Pisano, Italia
Villa 3 habitaciones
Pisano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 200 m²
FP-T451. Villa de dos plantas en Alto Vergant. nebbjunaCasa de dos plantas en venta en Alto …
$480,602
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Villa 4 habitaciones en Veruno, Italia
Villa 4 habitaciones
Veruno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
PO-10. Villa en Italia en el lago de Mallorca Una casa independiente en 3 niveles, en la pri…
$609,544
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Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
PL-PR-A05. Lago Maggiore. Leza. Cómodo apartamento en un hermoso edificio residencial con pi…
$504,046
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Villa 6 habitaciones en Massino Visconti, Italia
Villa 6 habitaciones
Massino Visconti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 290 m²
FP-T993. Chalet en venta en Massino Visconti en las colinas del lago MaggioreVilla en venta …
$574,378
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Villa 5 habitaciones en Pettenasco, Italia
Villa 5 habitaciones
Pettenasco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 689 m²
FP-932. Villa moderna de lujo en Pettenasco, Lago OrtaDos piscinas al aire libre, una de las…
$5,86M
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Apartamento 5 habitaciones en Orta San Giulio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Orta San Giulio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 296 m²
FP-T503. Apartamentos en venta en el lago de OrtaEn la orilla del lago Orta en la elegante a…
$1,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Meina, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Meina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
FP-T445. Ático de dos niveles con hermosas vistas del lago MaggioreEn Maine, a pocos pasos d…
$386,826
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Villa en Briga Novarese, Italia
Villa
Briga Novarese, Italia
Área 8 000 m²
ISM-060417-5. Villa en Briga Novarez. Lago HortaLa villa se encuentra entre dos lagos: el la…
$1,64M
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Apartamento 3 habitaciones en Miasino, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Miasino, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 194 m²
FP-T311. Brandy de la ciudad. La Comisión de la Unión Europea y la Comisión de la Unión Euro…
$410,270
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Villa 6 habitaciones en Arona, Italia
Villa 6 habitaciones
Arona, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
ABI-003I . Panaya 1900 de la Universidad de China, Brandy de la República de China, Alba y A…
$3,05M
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Villa 2 habitaciones en Meina, Italia
Villa 2 habitaciones
Meina, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 83 m²
FP-T372. Magnífica villa en la ciudad de Maine en el lago MaggioreMagnífica villa en el lago…
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Apartamento 4 habitaciones en Pella, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Pella, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
ISM-060417-1. Apartamentos en la primera línea del lago OrtaVilla histórica “Helena” fue com…
$386,826
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Villa 6 habitaciones en Agrate Conturbia, Italia
Villa 6 habitaciones
Agrate Conturbia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 195 m²
FP-T721. Villa (venta) » Italia » Lago Maggiore » Agrate-ConturbiaCerca del Castelconturbia …
$914,316
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Villa 4 habitaciones en Arona, Italia
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Arona, Italia
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Dormitorios 3
Área 180 m²
FP-211017. Viallava. Ozеро Маджоре. La región de la región de la región de la región de la r…
$1,35M
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Villa 3 habitaciones en Gozzano, Italia
Villa 3 habitaciones
Gozzano, Italia
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ISM-060417-6. Magnífica villa con vistas Lake Orta Magnífica villa con vistas al lago Orta y…
$1,03M
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Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
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Dormitorios 3
Área 153 m²
FP-T523. Brandy de la región de la Unión de la Unión de la Unión de Derechos Humanos. A trav…
$304,772
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Lesa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 615 m²
FP-T813. Villa en la ciudad de Lesa. Lago MaggioreEn Leza cerca del centro, ofrecemos una pr…
$4,10M
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Villa 6 habitaciones en Meina, Italia
Villa 6 habitaciones
Meina, Italia
Habitaciones 6
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Área 400 m²
FP-T996. ¡Vendido! Villa con un puerto deportivo en la primera línea del lago, en la ciudad …
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