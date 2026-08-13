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Locales comerciales en venta en Narni, Italia

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Propiedad comercial 930 m² en Narni, Italia
Propiedad comercial 930 m²
Narni, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 930 m²
KK-1755. Vagnor, Vibrskinya en UMBrani. НарниДом ( 440 кв. M ) был построен в конце 19 века …
$2,70M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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