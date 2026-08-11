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Propiedades residenciales en venta en Nardó, Italia

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2 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Santa Maria al Bagno, Italia
Villa 7 habitaciones
Santa Maria al Bagno, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
$635,019
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Villa 5 habitaciones en Nardó, Italia
Villa 5 habitaciones
Nardó, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
$645,968
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