Villas en venta en Morrovalle, Italia

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Villa 19 habitaciones en Borgo Pintura, Italia
Villa 19 habitaciones
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 19
Área 760 m²
Terreno de unos 20 mil metros cuadrados de riega plana con entrada a la carretera provincial
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