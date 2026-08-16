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Propiedades residenciales en venta en Morrovalle, Italia

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2 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Borgo Pintura, Italia
Casa 9 habitaciones
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 9
Área 250 m²
Casa de campo para ser restaurada consta de dos edificios adyacentes construidos en diferent…
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Villa 19 habitaciones en Borgo Pintura, Italia
Villa 19 habitaciones
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 19
Área 760 m²
Terreno de unos 20 mil metros cuadrados de riega plana con entrada a la carretera provincial
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