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Propiedades residenciales en venta en Monza, Italia

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1 propiedad total found
Villa 18 habitaciones en Monza, Italia
UP UP
Villa 18 habitaciones
Monza, Italia
Habitaciones 18
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Número de plantas 4
$3,42M
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