Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Monte Argentario
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Monte Argentario, Italia

;
casas independientes
3
4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
IT-050319-1. Apartamento en Monte Argentario ToscanaApartamento en venta 70 metros cuadrados…
$281,328
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Grosseto, Italia
Villa 6 habitaciones
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Villa Jenny a Cala PiccolaVilla en Monte Argentario se encuentra en la prestigiosa residenci…
$2,48M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
Villa 6 habitaciones
Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
K-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк наци…
$11,72M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
Villa 5 habitaciones
Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 280 m²
LD-1140. Casa de élite junto al mar en Monte ArgentarioEn uno de los lugares más prestigioso…
$2,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Monte Argentario, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir