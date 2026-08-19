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Hoteles en venta en Florencia, Italia

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bienes raíces comerciales
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Hotel 2 225 m² en Florencia, Italia
Hotel 2 225 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 225 m²
LD-1227. Lujo complejo hotelero en las inmediaciones de FlorenciaEste hotel de lujo se encue…
$15,24M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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