Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Macerata
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Macerata, Italia

;
Civitanova Marche
3
Villa Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Villa 14 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 14 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 14
Área 430 m²
Número de referencia: N1427Nombre de la propiedad: Casa New RoadUbicación: en el paísCiudad …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 11 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 11
Área 345 m²
Villa en tres plantas con seis dormitorios, seis baños estancados dos cocinas, dos salas de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 14 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 14 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 14
Área 600 m²
Villa en una espléndida posición con una amplia vista del mar y las montañas Sibillini. Jard…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 24 habitaciones en San Ginesio, Italia
Villa 24 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 24
Área 600 m²
Granja de tamaño generoso en dos niveles con un patio de 8.600 m2 en el que hay un garaje y …
$575,498
Dejar una solicitud
Villa 30 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 30 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 30
Área 1 400 m²
Número de referencia: N864 (R) Nombre de la propiedad: Casa Ridente Ubicación: En el país Ci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 19 habitaciones en Borgo Pintura, Italia
Villa 19 habitaciones
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 19
Área 760 m²
Terreno de unos 20 mil metros cuadrados de riega plana con entrada a la carretera provincial
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 16 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 16 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
Alojamiento turístico rural en un oasis natural de 12 hectáreas en una hermosa zona tranquil…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Macerata, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir