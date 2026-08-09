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Casas en Venta en Macerata, Italia

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Porto Recanati
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Civitanova Marche
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Camerino
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29 propiedades total found
Casa 13 habitaciones en Cessapalombo, Italia
Casa 13 habitaciones
Cessapalombo, Italia
Habitaciones 13
Área 450 m²
Casa para renovar en un panorámico y aislado. Estructura de piedra Terreno 4:00 acres con pl…
$93,010
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Casa 8 habitaciones en Camporotondo di Fiastrone, Italia
Casa 8 habitaciones
Camporotondo di Fiastrone, Italia
Habitaciones 8
Área 180 m²
Número de referencia: N663 ( R )Nombre de la propiedad: Casa RotondoUbicación: en el puebloC…
$81,384
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Casa 8 habitaciones en Macerata, Italia
Casa 8 habitaciones
Macerata, Italia
Habitaciones 8
Área 180 m²
Casa de campo panorámica en un lugar apartado cerca de la estructura de la ciudad en buen es…
$232,525
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TekceTekce
Casa en Civitanova Marche, Italia
Casa
Civitanova Marche, Italia
Área 900 m²
Casa para renovar en un panorámico y aislado. Estructura de piedra Terreno 4:00 acres con pl…
Precio en demanda
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Casa 18 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 18 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 18
Área 540 m²
Casa rural para renovar ( arruinada ) en una panorámica Dos pisos ( 100 + 100 ) m² 2,000 m² …
Precio en demanda
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Casa 13 habitaciones en San Ginesio, Italia
Casa 13 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 13
Área 450 m²
Casa independiente de los años 50 con 15 mil metros cuadrados de tierra plana parcialmente b…
$287,930
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Casa 12 habitaciones en Caldarola, Italia
Casa 12 habitaciones
Caldarola, Italia
Habitaciones 12
Área 210 m²
Número de referencia: N931 (R)Nombre de la propiedad: Casa ArenaUbicación: en el puebloCiuda…
$81,384
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Casa 12 habitaciones en San Severino Marche, Italia
Casa 12 habitaciones
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 12
Área 280 m²
Casa de campo para restaurar en dos niveles (100 + 100) m con una estructura de mampostería …
Precio en demanda
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Casa 10 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 10 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 10
Área 350 m²
Casa de campo bien hecho para renovar con diversos accesorios. Antigua estructura de ladrill…
$138,206
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Casa 9 habitaciones en Borgo Pintura, Italia
Casa 9 habitaciones
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 9
Área 250 m²
Casa de campo para ser restaurada consta de dos edificios adyacentes construidos en diferent…
Precio en demanda
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Villa 14 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 14 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 14
Área 430 m²
Número de referencia: N1427Nombre de la propiedad: Casa New RoadUbicación: en el paísCiudad …
Precio en demanda
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Casa en Porto Recanati, Italia
Casa
Porto Recanati, Italia
Área 32 600 m²
Terreno de construcción de aproximadamente 3.26 hectáreas con un plan de subdivisión aprobad…
Precio en demanda
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Villa 11 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 11 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 11
Área 345 m²
Villa en tres plantas con seis dormitorios, seis baños estancados dos cocinas, dos salas de …
Precio en demanda
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Casa en Civitanova Marche, Italia
Casa
Civitanova Marche, Italia
Área 1 300 m²
Lote de 1300 m2 en zona elegante Villa Eugenia, volúmenes máximos reales 900 m3
$348,787
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Villa 14 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 14 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 14
Área 600 m²
Villa en una espléndida posición con una amplia vista del mar y las montañas Sibillini. Jard…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en San Severino Marche, Italia
Casa 7 habitaciones
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 7
Área 120 m²
Número de referencia: N601Nombre de la propiedad: Casa Chigi IUbicación: en el puebloCiudad …
$81,384
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Casa 14 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 14 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 14
Área 400 m²
Casa independiente con una hectárea de tierra plana con un accesorio de chapa prefabricada a…
$395,292
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Villa 24 habitaciones en San Ginesio, Italia
Villa 24 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 24
Área 600 m²
Granja de tamaño generoso en dos niveles con un patio de 8.600 m2 en el que hay un garaje y …
$575,498
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Casa 14 habitaciones en San Ginesio, Italia
Casa 14 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 14
Área 385 m²
Granja de principios del '900 consta de cuatro niveles con estructura de ladrillo y piedra y…
$209,272
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Casa en Macerata, Italia
Casa
Macerata, Italia
Área 25 000 m²
Casa de campo renovada de 180 metros cuadrados con dependencia (2 apartamentos de 60 metros …
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en San Ginesio, Italia
Casa 6 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 6
Área 120 m²
Número de referencia: N557 Nombre de la propiedad: Casa Podalla Ubicación: en pequeño pueblo…
$174,393
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Villa 30 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 30 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 30
Área 1 400 m²
Número de referencia: N864 (R) Nombre de la propiedad: Casa Ridente Ubicación: En el país Ci…
Precio en demanda
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Casa en Porto Recanati, Italia
Casa
Porto Recanati, Italia
Área 3 000 m²
Parcela de 3.000 metros cuadrados en una zona semicentral bien merecida. Posible área de 1.2…
Precio en demanda
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Casa 11 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 11 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de referencia: N721 (R) Nombre de la propiedad: Casa Seven Ubicación: en el país C…
$174,393
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Casa 11 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 11 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 11
Área 600 m²
Gran granja para renovar con accesorio en una posición panorámica y aislada. Estructura anti…
$162,767
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Casa 17 habitaciones en Camerino, Italia
Casa 17 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 17
Área 400 m²
Antigua casa de campo, con interiores frescos Varias dependencias incluyendo una tierra de i…
Precio en demanda
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Casa 16 habitaciones en San Ginesio, Italia
Casa 16 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 16
Área 450 m²
Número de referencia: N511 Nombre de la propiedad: Casa Zara Ubicación: en el país Ciudad…
Precio en demanda
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Villa 19 habitaciones en Borgo Pintura, Italia
Villa 19 habitaciones
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 19
Área 760 m²
Terreno de unos 20 mil metros cuadrados de riega plana con entrada a la carretera provincial
Precio en demanda
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Villa 16 habitaciones en Civitanova Marche, Italia
Villa 16 habitaciones
Civitanova Marche, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
Alojamiento turístico rural en un oasis natural de 12 hectáreas en una hermosa zona tranquil…
Precio en demanda
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