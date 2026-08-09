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Locales comerciales en venta en Macerata, Italia

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9 propiedades total found
Propiedad comercial 350 m² en San Ginesio, Italia
Propiedad comercial 350 m²
San Ginesio, Italia
Área 350 m²
En una hermosa posición panorámica en las afueras del pueblo, Este alojamiento está en excel…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 200 m² en Caldarola, Italia
Propiedad comercial 200 m²
Caldarola, Italia
Área 200 m²
Restaurante típico con cocina doble habitación equipada en un edificio histórico a lo largo …
Precio en demanda
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Propiedad comercial 160 m² en Macerata, Italia
Propiedad comercial 160 m²
Macerata, Italia
Habitaciones 6
Área 160 m²
Amplio apartamento ahora utilizado como consultorio médico en el primer piso de un edificio …
$290,656
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TekceTekce
Propiedad comercial 500 m² en San Severino Marche, Italia
Propiedad comercial 500 m²
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 9
Área 500 m²
Centro médico dentro de un centro comercial Varias disciplinas ya operativas y otras en la a…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 170 m² en Camerino, Italia
Propiedad comercial 170 m²
Camerino, Italia
Habitaciones 7
Área 170 m²
Casa asociada a ser completamente recuperada situada en un pueblo aislado de montaña a más d…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 250 m² en San Severino Marche, Italia
Propiedad comercial 250 m²
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 9
Área 250 m²
Número de referencia: N602Nombre de la propiedad: Casa Chigi IIUbicación: en el paísCiudad /…
$58,131
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Hotel 600 m² en Borgo Pintura, Italia
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 16
Área 600 m²
Número de referencia: N663 ( R )Nombre de la propiedad: Casa RotondoUbicación: en el puebloC…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 240 m² en Urbisaglia, Italia
Propiedad comercial 240 m²
Urbisaglia, Italia
Área 240 m²
Terreno de 3.600 metros cuadrados con porción construida del edificio de 240 metros cuadrado…
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Hotel 3 000 m² en Porto Recanati, Italia
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 55
Área 3 000 m²
Hotel de 38 habitaciones con dos escaleras de restaurante y 5000 metros cuadrados de zona pa…
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