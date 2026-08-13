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Propiedades residenciales en venta en Loreto Aprutino, Italia

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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Loreto Aprutino, Italia
Casa 9 habitaciones
Loreto Aprutino, Italia
Habitaciones 9
Área 210 m²
Casa de campo renovada de 180 metros cuadrados con dependencia (2 apartamentos de 60 metros …
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