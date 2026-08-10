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Propiedades residenciales en venta en Loano, Italia

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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Loano, Italia
Villa 4 habitaciones
Loano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
AS-VAH-180. Villa en Loano con vistas al marLa villa se encuentra en la ciudad de Loano, en …
$1,82M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Loano, Italia
Villa
Loano, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Villa separada de cuatro niveles en Borghetto Santo Spirito.La entrada principal está en la …
$1,15M
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